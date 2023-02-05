Galatasaray ile Trabzonspor, Nef Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geçti. Sarı kırmızılılar ligde üst üste 12. galibiyetini elde etti. Deplasmanda kazanamayan Trabzonspor ise zirve yarışında ağır bir darbe aldı.

Trabzonspor, 12. saniyede Gomez'in ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. 18. dakikada Mertens, Galatasaray'ın eşitlik golünü kaydetti. 1-1 Maçın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya baskılı başlayan, Galatasaray, 53. dakikada Icardi'nin penaltıdan bulduğu golle 2-1 öne geçti ve mücadeleyi kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ligde 17. galibiyetini alan Galatasaray puanını 54'e yükseltti.

Süper Lig'de 6. yenilgsini alan Trabzonspor ise 38 puanda kaldı. Bordo-mavililer Galatasaray maçıyla galibiyet hasretini de sonlandırmadı.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç 0-0 sona ermişti.

[Fotoğraf: AA]

Galatasaray ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale etti

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanarak halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılarak üst üste 12. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak oldu.

[Fotoğraf: AA]

Sarı kırmızılılar resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkarttı

Galatasaray, Süper Lig'de geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu, Trabzonspor maçında da geliştirdi.

Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanarak bu rekorunu 15'e çıkarttı.

Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ - Maçın 12. saniyesinde Trabzonspor, rakibinin büyük hatasında golü buldu. Torreira, Muslera'dan aldığı topu yeniden tecrübeli kaleciye göndermek istedi. Kısa düşen pasta araya giren Abdülkadir Ömür, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Maxi Gomez'e çıkardı. Bu oyuncu, zorlanmadan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

13. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayının sağında topla buluşan Oliveira'nın vuruşunda, top uzak direğin yanından auta gitti.

17. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - GALATASARAY EŞİTLİĞİ YAKALADI - 18. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını penaltı noktası üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcü, üç rakibi arasında şık bir şekilde meşin yuvarlağı ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e çıkardı. Belçikalı oyuncu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

42. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası yayı gerisinde buluşan Oliveira'nın bekletmeden vuruşunda top kaleci Uğurcan'dan döndü. Pozisyonun devamında Mertens'in ara pasıyla ceza sahası içine giren Dubois'nın sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 51. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün, Trezeguet’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

GOL - GALATASARAY ÖNE GEÇTİ - 53. dakikada penaltıyı kullanan Icardi, top ile kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi. 2-1.

66. dakikada Kerem’in havadan pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Mertens, gelişine vurdu. Kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

[Fotoğraf: Reuters]

74. dakikada Kerem’in ara pasıyla sağ çaprazdan savunma arkasına sarkan Icardi, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Uğurcan’ı geçen topu Trabzonspor savunması kontrol etti.

79. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden kazanılan vuruşta Bakasetas doğrudan kaleyi düşündü. Kaleci Muslera topu son anda çeldi.

90+2. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Boey içeri çevirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerem’in vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Stat: NEF

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan.

Galatasaray: Muslera (Dk. 85 Okan Kocuk), Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Dubais, Torreira (Dk. 46 Berkan Kutlu), Oliveira (Dk. 90+5 Midtsjo ), Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 70 Bartra), Hugo, Denswil, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 70 Yusuf Yazıcı), Bakasetas (Dk. 81 Bardhi), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Umut Bozok), Trezeguet, Lahtimi (Dk. 46 Gbamin), Gomez.

Goller: Dk. 1 Maxi Gomez (Trabzonspor), Dk. 18 Mertens, Dk. 53 Icardi (penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Eren Elmalı, Dk. 51 Trezeguet, Dk. 77 Gbamin (Trabzonspor), Dk. 20 Nelsson (Galatasaray)