Petran Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından İkizdere Kaymakamlığının katkılarıyla 2 bin 200 rakımlı Petran Yaylası'nda düzenlenen şenliğe, yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Şenlikte katılımcılar, yörede "petranboard" ya da "lazboard" adı verilen tahtalarla kayak yapmak üzere yayladaki parkura geldi. Önce deneme yapan vatandaşlar, ardından karda kaymanın keyfini yaşadı. Bazı katılımcıların ise dengelerini sağlayamayarak düştüğü gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Yerli ve yabancı turistlerin mangal yakıp horon oynayarak karın tadını çıkardığı şenlikte, bazıları da naylon poşetlerle kaymaya çalıştı.

Etkinliklerde çeşitli yarışmalar düzenlenirken, dereceye girenlere hediyeler verildi.

[Fotoğraf: AA]

Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, bugün "petranboard" olarak adlandırılan üzme tahtasının uzun yıllar yörede yaşamı kolaylaştıran bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Alemdaroğlu, snowboardun Karadeniz'deki atasının petranboard olduğunu ifade etti.

"Geleneksel halde her yıl katılım artıyor. Kültürümüzü tanıtıyoruz. Petranboard eğlenceli bir aktiviteye dönüştürüldü. Kışın vadilerimizin tanıtımı için çok önemli etkinlik halini aldı."

[Alemdaroğlu]

Mehmet Kurt ise 60 yaşında olduğunu, 5 yaşından itibaren bölgede yaşadığını ve tahtayla kaydığını anlattı.

Zorlu doğa koşulları nedeniyle yöre halkı tarafından "petranboard" olarak adlandırılan üzme tahtası, 200-250 yıl önce yöre sakinleri tarafından dik yamaçlarda yoğun kar yağışının ardından ulaşım aracı olarak kullanılıyordu.

[Alemdaroğlu]

Köy halkı, çam ağacından elde edilen tahtaların birleştirilmesiyle 30 santimetre genişliğinde, 160-190 santimetre uzunluğunda yapılan üzme tahtalarıyla kar üstünde kayarak gidecekleri yere ulaşıyordu.

[Alemdaroğlu]

Üzme tahtaları, ulaşımın kolaylaşmasının ardından eğlence amaçlı kullanılmaya başlandı.