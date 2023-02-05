Çaykur Rizespor Amilton'u transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sol kanat oyuncusu Amilton Minervino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosuna kanat takviyesi yaptı.
Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamaya göre, Amilton sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor forması giydi.
"Brezilyalı oyuncu Amilton Minervino, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Amilton'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
Karadeniz ekibi, Amilton Minervino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Amilton, Konyaspor formasıyla 27 maçta 2 kez gol sevinci yaşamıştı.
Amilton MinervinoÇaykur Rizespor’da— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 4, 2023
Bu sezon Konyaspor forması giyen Brezilyalı forvet oyuncu Amilton Minervino, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalandı.
Amilton’a "Hoş geldin" diyor, kendisine yeni takımında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/NcltZqm3js
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