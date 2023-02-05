Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kadrosuna kanat takviyesi yaptı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamaya göre, Amilton sezonun ilk yarısında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Arabam.com Konyaspor forması giydi.

"Brezilyalı oyuncu Amilton Minervino, kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Amilton'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."

Karadeniz ekibi, Amilton Minervino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki Amilton, Konyaspor formasıyla 27 maçta 2 kez gol sevinci yaşamıştı.