Hatayspor ile Kasımpaşa, Yeni Hatay Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetti.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atsu filelerle buluşturdu.

Ligde 6. galibiyetini alan Hatayspor, evindeki yenilmezlik serisini yedi maça çıkarttı. Bordo beyazlılar 23 puana yükselerek küme düşme hatının üstünde yer aldı.

Ligde 12. yenilgisini alan Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Ben Ouannes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Faal'ın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

4. dakikada Hajradinovic'in ceza alanı sol çaprazından kaleye çektiği sert şutta, top yandan auta gitti.

24. dakikada Eysseric'in uzun pasında ceza sahası içinde Faal'ın vuruşunda, top üstten auta çıktı.

34. dakikada Chouiar'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında Ben Ouannes'in şutunda, top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.

34. dakikada ceza sahası önünde savunmadan seken topu önünde bulunan Ze Luis'in şutunda top direğin yanından auta gitti.

35. dakikada Hajradinovic'in uzun pasında sol kanatta topu alan Faal, kalesini terk eden Erce Kardeşler'i geçerek ceza sahası sağ çaprazından topu boş kaleye göndermek istedi, ancak meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Boudjemaa'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

55. dakikada Kasımpaşa atağında ceza sahası önünde Ben Ouannes'in sert şutunda, top üstten auta gitti.

66. dakikada Faal'ın sağ kanatta ceza sahası son çizgisinden yaptığı ortada Chouiar'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta, top kaleci Erdem Canpolat'a kaldı.

70. dakikada Ze Luis'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta meşin yuvarlak, az farkla yandan auta gitti.

77. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında ceza sahası sağ çaprazında Ahmet Emin Engin'in yerden vuruşunda, top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

87. dakikada ceza sahası sol çaprazında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın içeriye gönderdiği topa vuran El Kaabi'nin vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

90+6. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Atsu'nun kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Atakaş Hatayspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Stat: Yeni Hatay Stadyumu.

Hakemler: Murat Erdoğan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay.

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Kaan Kanak, Aabid (Dk. 82 Atsu), Boudjemaa (Dk. 71 Musa Çağıran), Engin Can Aksoy (Dk. 58 Lobjanidze), El Kaabi, Dudziak (Dk. 58 Ribeiro), Luis (Dk. 82 Bertuğ Özgür Yıldırım).

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Fabiano, Tarkan Serbest, Donk, Yasin Özcan, Eysseric (Dk. 90+6 Tunay Torun), Tirpan, Hajradinovic (Dk. 74 Gholizadeh), Ouannes (Dk. 57 Koita), Chouiar (Dk. 75 Ahmet Engin), Fall.

Sarı kartlar: Dk. 39 Ze Luis, Dk. 64 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 63 Eysseric, Dk. 64 Tirpan, Dk. 90+1 Koita (Kasımpaşa)

Gol: Dk. 90+7 Atsu (Atakaş Hatayspor)

Selçuk İnan: Teknik direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim

Kasımpaşa'nın teknik direktörü Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını vermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik etti.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunun altını çizen İnan, oyuna istediklerini gibi başladıklarını aktardı.

İnan, yeterince ve çok net pozisyonlar bulduklarını dile getirdi.

"Çok üzgünüm. İsabet sağlamakta zorlandık. Neredeyse hiç isabet sağlayamadık. Bu tür deplasmanlarda bu kadar çok pozisyona girip eğer neticelendiremezseniz maalesef böyle son dakika da olsa hüzünlü bir golle buradan mağlubiyetle ayrılabilirsiniz. Futbolculuk dönemimde de bu tür çok hüzünlü maçlar oynadım kaybettim ama teknik direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim."