Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Berfu Cengiz'den Meksika'da ikinci şampiyonluk
Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda çiftlerde milli tenisçi Berfu Cengiz-Sofia Sewing ikilisi şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Berfu Cengiz ve ABD'li Sofia Sewing ikilisi Meksika'da gerçekleştirilen turnuvanın çiftler kategorisinde iki numaralı seribaşı Suzan Lamens-Darja Semenistaja çiftiyle karşılaştı.
Rakiplerini 6-1, 1-6, 12-10 yenen Berfu-Sewing çifti şampiyon oldu.
Berfu Cengiz, dün organizasyonun tekler finalinde Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenerek kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaşmıştı.
@berfu_cengiz'den çifte şampiyonluk— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) February 5, 2023
W40 Mexico City turnuvasında teklerde zafere ulaşan Berfu çiftlerde de partneri Sofia Sewing ile 2 numaralı seri başı Suzan Lamens/Darja Semenistaja ikilisini 6-1, 1-6, 12-10 yenerek şampiyonluk elde etti pic.twitter.com/R2X9sfyMQw
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