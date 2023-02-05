İstanbulspor ile Alanyspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri, 67. dakikada Ethemi ile 77. dakikada Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Alanyaspor'un tek golünü ise 71. dakikada Cavaleiro attı.

Süper Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alan İstabulspor, 21 puana yükselerek kümede kalma mücadelesinde kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sezon ligde ilk defa üst üste üçüncü yenilgisini alan Alanyaspor galibiyet hasretini de dört maça çıkardı. Turuncu-yeşilli takım, 25 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında kazanılan top, ceza sahası sağ çaprazda Hassan'ın önünde kaldı. Oyuncunun dar açıdan sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

37. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında Rroca'nın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Ethemi'nin kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada Balkovec'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktası civarında iyi yükselen Furkan Bayır'ın kafa vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

GOL - 67. dakikada İstanbulspor öne geçti. Rroca'nın savunma arkasına ara pasına hareketlenen Ethemi, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 71. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sağdan Efecan Karaca'nın ortasında altı pasın solunda topu kontrol eden Cavaleiro'nun köşeye şutunda top ağlara gitti. 1-1.

73. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Candeias'ın pasına uzak mesafeden gelişine Fer'in şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 77. dakikada İstanbulspor bir kez daha öne geçti. Loshaj'ın savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emir Kaan Gültekin'in dar açıdan aşırtma şutunda top filelerle buluştu. 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Anıl Usta

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu (Dk. 83 Ali Yaşar), Ba (Dk. 43 Loshaj), Lokilo (Dk. 78 Guri), Muammer Sarıkaya (Dk. 84 Mehremic), Rroca, Ethemi, Emir Kaan Gültekin (Dk. 78 Topalli).

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fer, Balkovec, Zinedine Ferhat (Dk. 68 Oğuz Aydın), Doumbia (Dk. 68 Umut Güneş), Lusamba, Yusuf Özdemir (Dk. 67 Candeias), Efecan Karaca (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Cavaliero (Dk. 82 Eduardo), Hassan

Sarı kart: Dk. 28 Rroca (İstanbulspor)

Goller: Dk. 67 Ethemi, Dk. 77 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Dk. 71 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)

Fatih Tekke: Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, topu rakibe bırakarak oynamayı planladıklarını ve bunu doğru uyguladıklarını belirtti.

Tekke, rakibi sahanın kenarında oynamaya mecbur bıraktıklarını anlattı.

"Değerlendirmemiz gereken hücumlar yakaladık ama değerlendiremedik. Cuma sabahı İstanbul'a vardık. Cumartesi ter antrenmanıyla yürüyerek çalışmamızı tamamladık. Takım yorgundu, girenler bize enerji kattı. Tüm oyuncularımızı kutlarım. Bu 3 puana ihtiyacımız vardı. Mücadelemiz devam ediyor. Bizim için BAY arası olacak. Sivas maçına güçlü şekilde hazırlanacağız. Moral kazandık ve kendimize güvenimiz geldi."

Farioli: Golü bulamadık

​​​​​​​Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, iyi oynadıklarını ama sonuca yansıtamadıklarını dile getirdi.

Farioli, futbolcularının ellerinden geleni yaptığını aktardı.

"Maçta oyunculara söylenecek çok az şey var. Her şeyi yapmaya çalıştılar. Kolay bir dönemden geçmiyoruz. Fırsatlar buluyoruz ama bu fırsatları golle sonuçlandıramıyoruz. Önemli istatistikler var ama golü bulamadık. Genele baktığınızda maçın büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Ortaya konan ruhtan memnunuz. Zor anları iyi yönetmeli ve iyi çalışmalıyız."