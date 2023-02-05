Kamışlı köyü mevkisinde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek organizasyona 20 ilden 427 sporcu katıldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ile Federasyon Başkanı Ali Oto'nun startını verdiği yarışmada sporcular, yoğun kar yağışı altında dereceye girebilmek için mücadele etti.

[Fotoğraf: AA]

Ömer Çimşit, organizasyonun ilçede yapılmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Çimşit, yarışmaya ilk kez ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

"Organizasyonun burada yapılmasından dolayı Kayak Federasyonu Başkanımıza teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de buna benzer yarışmalara ev sahipliği yaparız. İlçede Kayak Milli Takımında yer alan 16 sporcumuz var. Bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bugünkü elemelerde de 45 sporcumuz yarışıyor. Geçmiş yıllarda terörle ilgili olumsuzlukları yaşayan bir coğrafyada bugün bu dağlarda gençlerimizin mutluluğunu, kayak seslerini, kayağın getirmiş olduğu mutluluğu yaşıyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcularımıza başarılar diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Federasyon Başkanı Ali Oto ise ilçede ilk kez kayak alanında ulusal bir organizasyon düzenlendiğini dile getirdi. Oto, yarışmaların güzel geçtiğini aktardı.

"Hakkari ve Yüksekova'da yarışlar düzenleme hayalimiz vardı. Bugüne nasip oldu. Allah kısmet ederse ilerleyen yıllarda burada uluslararası bir yarış yapmayı da planlıyoruz. İnşallah bu da nasip olur."

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da kentte önemli ve anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade etti.

"Hakkari coğrafyası, özellikle Yüksekova yılın 6-7 ayı karla kaplı olan bir bölge. Yıllarca çocuklarımız milli takımda, ulusal ve uluslararası arenada mücadele etmek için burada faaliyet yürüttüler. Uzun aradan sonra böyle anlamlı, büyük bir müsabakanın yapılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. İlçedeki sporcularımızın milli takımımızda, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor olmaları bizim için çok önemli. Ne yazık ki burası yıllarca terörle anıldı ama şu anda artık burada ulusal organizasyonlar yapıyoruz. Yöre halkının kayağa ilgi duymasından da mutluluk duyuyoruz."