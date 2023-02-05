Ay yıldızlı ekip, 2022'de Avrupa ve dünya şampiyonaları, Akdeniz Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve çeşitli turnuvalarda 18 altın, 13 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

2022'yi tarihi zaferlerle kapatan Bocce Milli Takımı'nın antrenörleri, bu yıl uluslararası organizasyonlarda madalya sayısını artırılmak hedefiyle çalışmalarını sürdürüyorlar.

[Fotoğraf: AA]

"2022 bizim için bir rüya gibiydi"

Milli takım antrenörlerinden Niyazi Kutlay, boccede 2022'nin "altın" yıl olarak tarihe geçtiğini söyledi. Kutlay, çok önemli madalyalar kazandıklarını vurguladı.

"2022 bizim için bir rüya gibiydi. Ulaşılması zor başarılar elde ettik. Bunlar yıllarca çalışarak oldu. Yaklaşık 15 yıldır buraları görmek için hayal kuruyordum. Müthiş duygular yaşadık. Bu anlatılmaz bir şey. Allah nasip etti. İyi ki bu başarıları gördük."

[Fotoğraf: AA]

Kutlay, dünyanın en iyi ülkeleriyle mücadele edebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtti.

"2022'deki başarılardan sonra çıtayı en tepeye koyduk. Hızımızı kesmeden devam etmek istiyoruz. 2023'te de aynı başarıların gelmesi için çabalıyoruz. İnşallah daha başarılı olacağız. Federasyon Başkanımız Mutlu Türkmen nezdinde çalışmalarımız sürüyor. Teknik kurulumuzda uyumlu bir ekibimiz var. Antrenörlerimizle, sporcularımızla daha iyiyi yapmak için sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz."

[Fotoğraf: AA]

"Amacımız dünya rekorları kırmak ve daha çok madalya kazanmak"

Milli takım antrenörü Yılmaz Güzelocak da Türkiye'nin boccede dünyanın en iyi ülkeleri arasında anılmaya başladığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Güzelocak, geçen yıl volo ve raffada büyük zaferler elde ettiklerini aktardı.

"Kapasitemizin çok üzerine çıktık. Avrupa ve dünya şampiyonaları, İslami Dayanışma Oyunları ve bizim için çok önemli olan 'boccenin olimpiyatları' olarak değerlendirdiğimiz Akdeniz Oyunları'nda mücadele ettik. Akdeniz Oyunları'nda 'boccenin devleri' dediğimiz ülkeleri de geçerek altın, gümüş ve bronz madalyalar kazandık. Amacımız 2023'e de hızlı girip, aynı motivasyonu ve heyecanı taşıyarak başarılar elde etmek, dünya rekorları kırmak ve daha çok madalya kazanmak. Çıtayı her sene yükseltmek istiyoruz. Bu sene petankta da gözümüz yükseklerde. Voloda kadınlar ve erkeklerde performansa yönelik atışlarda şu anda çok iyiyiz. Kadınlarda dünya dereceleri bizde, dünya rekorlarını zorluyoruz. Erkeklerde de madalyalar alıyoruz."