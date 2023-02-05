Milli boksör Samet Gümüş, Dünya Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde günde çift idmanla hazırlanıyor.

Kariyerinde 22 Yaş Altı Avrupa ile 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki milli boksör, ilk kez katılacağı Dünya Şampiyonası'nda ringe altın madalyayı kazanmak için çıkacak.

[Fotoğraf: AA]

Samet Gümüş, boksa ailesinin desteğiyle başladığını söyledi. Samet, ilk Türkiye Şampiyonası'na 2015 yılında katılıp altın madalya kazandığını hatırlattı.

"Başlangıçta boksta tam bir amacım yoktu, spor olsun diye yapıyordum. Türkiye şampiyonu olduktan sonra fikirlerim değişti. Bu spora ülkem adına ve ailemi gururlandırmak için devam ettim."

[Fotoğraf: AA]

Samet, Hırvatistan'da geçen yıl düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandığına işaret etti.

"Akdeniz Oyunları'nda üçüncü oldum. Şimdi mayıs ayında Dünya Şampiyonası var, ona hazırlanıyoruz. Ülkemiz için güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Hocalarımız bizimle çok ilgileniyor. Kampımız çok güzel gidiyor."

[Fotoğraf: AA]

Samet, kariyeri boyunca ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

"Kendimize inanıyoruz. İnşallah Avrupa şampiyonluğu gibi bir birincilik daha kariyerime ekleyeceğim. Ülkemize altın madalya getireceğim."