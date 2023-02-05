Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 14:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzonspor’da sürpriz ayrılık
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Trabzonspor’da Djaniny Semedo, bugün oynanacak Galatasaray maçı öncesi Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah’a transfer oluyor.
Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile bu akşam karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Son oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında oyuncu değişikliği sırasında ıslıklanan ve morali bozulan oyuncu, kendisine BAE'den gelen transfer teklifini kabul etti.
Sezon başında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılan ancak beklenen performansı veremeyen Yeşil Burun Adalı santrfor, sezon sonuna kadar Al Sharjah’a kiralık olarak gönderiliyor.
Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleyen forvetin yaşanan sürpriz gelişme karşısında maç kadrosundan çıkarılacağı öğrenildi.
Etiketler: Trabzonspor Transfer Haberleri
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