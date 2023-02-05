Son 10 maçta 9. galibiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 15 ribaunt, 11 asistle "triple double"a imza attı. Khris Middleton da 24 sayı, 7 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.

Heat'te Jimmy Butler'ın 32 sayı, 8 ribaunt ve Tyler Herro'nun 24 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

LeBron'un rekoru kırmasına 36 sayı kaldı

Batı Konferansı'nda play-in mücadelesi veren ekipler New Orleans Pelicans ile Los Angeles Lakers arasındaki maçın galibi, 131-126'lik skorla ev sahibi Pelicans oldu.

10 maç sonra kazanan Pelicans'ta Brandon Ingram 35 sayı, 5 ribaunt, C.J. McCollum 23 sayı, 7 asist ve Trey Murphy 21 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Lakers cephesinde Anthony Davis 34 sayı, 14 ribaunt ve LeBron James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

James'in, 38 bin 387 sayıyla Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezonun en skorer NBA oyuncusu rekorunu kırmasına 36 sayı kaldı.

Alperen'den Thunder potasına 10 sayı

Batı Konferansı'nda play-in potasına girmeye çalışan Oklahoma City Thunder, lig sonuncusu Houston Rockets'ı 153-121 mağlup etti.

Ev sahibi Thunder'ın bu sezon ilk kez all-star seçilen oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 6 asist, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Rockets formsı giyen Alperen Şengün ise 10 sayı, 4 ribauntla maçı tamamladı.