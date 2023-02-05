Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada Buse Savaşkan, 1,85 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu Necati Er ise uzun atlamada 7,51 metrelik derecesiyle altın, üç adım atlamada ise 15,97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.