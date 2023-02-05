Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atletlerden 2 altın 1 gümüş madalya
Fransa'nın Amiens kentinde yapılan salon yarışlarında milli atletler, günü 3 madalyayla bitirdi.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, yüksek atlamada Buse Savaşkan, 1,85 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Milli sporcu Necati Er ise uzun atlamada 7,51 metrelik derecesiyle altın, üç adım atlamada ise 15,97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı.
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