Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 01:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilal Bayazit 3 yıl daha Kayserispor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Bilal Bayazit ile sözleşme yeniledi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki kaleciyle olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.
Hollanda'nın Vitesse takımından 2021'de sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Bilal, bu sezon Süper Lig'de 19 ve Ziraat Türkiye Kupası'nde bir olmak üzere 20 resmi karşılaşmada görev aldı.
Etiketler: Süper Lig Kayserispor
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