Sarı-kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki kaleciyle olan sözleşmenin 3 yıllığına uzatıldığını açıkladı.

Hollanda'nın Vitesse takımından 2021'de sarı-kırmızılı ekibe transfer olan Bilal, bu sezon Süper Lig'de 19 ve Ziraat Türkiye Kupası'nde bir olmak üzere 20 resmi karşılaşmada görev aldı.