Sosyal medya üzerinden organize olan yaklaşık bin taraftar, TFF binasının bulunduğu bölgede bir araya geldi.

Meşaleler yakan ve TFF aleyhine slogan atan Fenerbahçeli taraftarlar, TFF'yi istifaya davet etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bariyerler kuran güvenlik ekipleri, taraftarların basın açıklaması yapılmasına izin verdi.

Taraftarlar adına yapılan açıklamada, s﻿on hafta yapılan Adana Demirspor maçında skandal olarak bile tarif edilmesinin hafif kalacağı hadiseler yaşandığı ifade edildi.

"Haftalardır Fenerbahçe'nin aleyhine oyunlar kuruluyor. Bu oyunun son perdesini Adana Demirspor maçından hep birlikte izledik. Maçtan sonra Fenerbahçeli olmayanların bile yaptıkları yorumlara bakarsanız, ne kadar büyük bir haksızlığın Fenerbahçe'ye yaşatıldığı da ortaya çıkar."

Fenerbahçeli taraftar grubu daha sonra dağıldı.