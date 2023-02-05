Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Berfu Cengiz'den Meksika'da şampiyonluk
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Meksika'da düzenlenen W40 Meksika Turnuvası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Meksika'da gerçekleştirilen ve final maçında turnuvanın 1 numaralı seri başı dünya 128 numarası Çinli Yue Yuan'ı 6-4, 1-6, 7-6 setlerle 2-1 yenen milli sporcu Berfu, kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaştı.
Etiketler: Meksika
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