Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 14:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan "Fırtına" paylaşımı
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Abdullah Avcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam İstanbul'da fırtına var." ifadelerini kullandı.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Bu akşam İstanbul’da #fırtına var.— Abdullah AVCI (@Abdullah_M_AVCI) February 5, 2023
Etiketler: Abdullah Avcı Galatasaray Trabzonspor
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