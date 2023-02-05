Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 16:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletizmde Fenerbahçe erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu
Fenerbahçe, İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda, erkeklerde birinci, kadınlarda ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Castellon'da gerçekleştirilen organizasyonda, Fenerbahçe'nin 20 yaş altı kadın ve erkek takımları madalya mücadelesi verdi.
Yarışlar sonunda Fenerbahçe erkeklerde 21 puanla şampiyon olurken, kadınlar 24 puanla ikinci sırayı aldı.
İspanya’nın Castellon kentinde yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında, Fenerbahçe Kulübü U20 Erkeklerde 21 puan ile şampiyon olurken kadınlarda 24 puan ile ikinci oldu— Türkiye Atletizm Fed (@AtletizmTAF) February 5, 2023
Tebrikler! pic.twitter.com/qt1njwTG8y
Etiketler: Atletizm Fenerbahçe
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