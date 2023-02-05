Sarı-kırmızılı takımın ligin geride kalan haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 3-2 yendiği maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Emre Taşdemir kadroya alınmazken, Milot Rashica da yedeğe çekildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında bu futbolcuların yerine Leo Dubois ile Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi.

Sarı-kırmızılı takım, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Kaan Ayhan yedekte

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Kaan Ayhan, maça yedek başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Kaan Ayhan'ın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Milot Rashica, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Juan Mata ve Kazımcan Karataş görev bekledi.

Galatasaray'da Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.

Galatasaraylı taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kar yağışının başladığı soğuk havaya rağmen tribünleri doldurdu. Taraftarlar maç öncesinde yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarına destek oldu.

Trabzonspor'da da 2 değişiklik

Trabzonspor da son maçına göre sahaya ilk 11'de 2 değişiklikle çıktı.

Bordo-mavili takımın geçen hafta Fraport TAV Alanyaspor'u 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Marc Bartra yedeğe çekilirken, Jorge Djaniny ise kadroda yer almadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Galatasaray karşısında bu futbolcuların yerine Vitor Hugo ve Montassır Lahtimi'ye formayı verdi.

Trabzonspor, maça Uğurcan Çakır, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Montassır Lahtimi, Maxi Gomez 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili takımda Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Naci Ünüvar, Jean-Philippe Gbamin, Enis Bardhi, Doğucan Haspolat, Yusuf Yazıcı ve Arif Boşluk yedek kulübesinde oturdu.

Trabzonspor'da, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah'a transfer olacağına yönelik haberler çıkan Jorge Djaniny ile sakatlıkları olan Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik kadroda yer almadı.