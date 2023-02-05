Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sürat patenci Furkan Akar Almanya'da yedinci oldu
[AA arşiv]
Almanya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Dünya Kupası'nın 5. ayağında mücadele eden milli sporcu Furkan Akar, 1500 metre (2) finalinde 7. oldu.
Dresden kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Furkan, 1500 metre (2) yarışında finale kaldı.
Milli sürat patenci, finalde 2:19.326'lık derecesiyle 7. sırada yer aldı. Furkan, organizasyonda 1000 metrede ise final b'de yarıştı.
Furkan Akar, 2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda 1000 metrede bronz madalya kazanma başarısı göstermişti.
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