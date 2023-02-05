Kente 23 kilometre mesafedeki 2 bin metre rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan telesiyej, teleski, babylift sistemleri ile 2 bin 400, 2 bin 300 ve 1000 metrelik 3 pistle hizmet veren merkeze gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Pistlere akın eden öğrenciler ve aileleri, gün boyu kayak yaparak vakit geçirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Türkiye'deki kayak merkezlerinde karın geç yağmasından dolayı sezonun geç başladığını söyledi.

Güven, sömestir tatilinde yoğunluk yaşandığını anlattı.

"Cumartesi günü 2 bin kişiyi ağırladık. Bugün de bu sayıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yani son iki günde 4-5 bin kişiyi merkezimizde ağırladık. Tatil dolayısıyla çocuklu ailelerimiz yoğun ilgi gösterdi."

Güven, bu geceden itibaren birkaç gün yoğun kar beklediklerini ve hafta arasında kayakseverlerin merkeze ilgi göstereceğini umduklarını kaydetti.