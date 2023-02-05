Ligin 23. haftasında Eryaman Stadı'nda Göztepe ile karşılaşan başkent temsilcisi, Uğur Akdemir'in ilk yarıda attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Dyorex Boluspor'u 2-1 yendikten sonraki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamayan Gençlerbirliği, son 3 haftada ise rakiplerine üstünlük kurdu.

Söz konusu 3 haftada Dyorex Boluspor'u 5-1, Pendikspor ile Göztepe'yi 1-0'lık skorlarla mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 16'ya yükseltti.

Averajla 17. sıraya yükselen kırmızı-siyahlı ekip, yakaladığı galibiyet serisiyle ligde kalma umutlarını artırdı.

Yenilenen kadrosuyla daha çok puan aldı

Ligin ilk devresini 7 puanla son sırada tamamlayan Gençlerbirliği, transfer yasağını kaldırarak sezonun ikinci yarısına yenilenmiş kadrosuyla giriş yaptı.

Başkent ekibi, ikinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Altınordu'ya 2-1 yenilse de ardından evinde Dyorex Boluspor'u mağlup ederek, 17 maç sonra sahadan üç puanla ayrıldı.

Pendikspor ve Göztepe ile oynadığı maçları da kazanan Gençlerbirliği, küme düşme hattının hemen üzerindeki Erzurumspor FK ile puan farkını 2'ye indirdi.

Gençlerbirliği, sezonun ikinci yarısındaki ilk 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle 9 puan elde etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, ligin 24. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacak.