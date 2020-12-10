Haber Giriş: 10 Aralık 2020 Perşembe 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
PSG Başkanı Al-Khelaifi'den Webo'ya forma hediyesi
PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Pierre Webo'ya forma hediye etti.
Medipol Başakşehir kulübün sosyal medya hesabından, Nasser Al-Khelaifi'nin Pierre Webo’ya imzalı PSG forması hediye etmesinin görüntüleri paylaşıldı.
Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti. Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından 1 gün sonra tamamlandı.
Ａｌｌ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ @PSG_inside Başkanı Nasır el-Halifi, dün dördüncü hakem tarafından ırkçı saldırıya maruz kalan yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’ya, özel forma hediye etti. pic.twitter.com/06LkQCXtbo— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020
Etiketler: Medipol Başakşehir
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