UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz İstanbul Başakşehir ile Paris Saint Germain arasındaki mücadele, 4. hakemin yaptığı ırkçılığın ardından iki takım futbolcularının sahayı terk etmesiyle bugüne ertelendi.

Maç bugün kaldığı yerden yeniden başladı.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddisı bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya geliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

İki takımdan ırkçılığa karşı anlamlı mesaj

PSG-Başakşehir maçı öncesinde hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken, ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.

[Fotoğraf: AA]

Tribünlerde ırkçılık karşıtı pankart

Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.

Tribünlerde, PSG ve Medipol Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.

[Fotoğraf: AA]

Webo yedek kulübesinde

Gördüğü kırmızı kart dondurulan Pierre Webo, sahaya çıktı.

Dün oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Webo, kırmızı kartının dondurulmasının ardından yedek kulübesine girebildi.

Karşılaşmanın hakeleri değişti

Dün karşılaşmaya başlayan Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.

Maçtan önemli anlar:

21. dakikada PSG'nin yıldız ismi Neymar'ın golüyle maçta durum 1-0 oldu.

38. dakikada Neymar ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartı.

42. dakikada Kylian Mbappe penaltı atışında topu ağlara gönderdi. Böylece maçta skor 3-0'a yükseldi.

Maçta ilk yarı PSG'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada maçın etkili isimlerinden Neymar, maçtaki üçüncü golünü atarak skoru 4-0'a getirdi.

57. dakikadar Başakşehir'in tecrübeli ismi Mehmet Topal'ın golüyle durum 4-1 oldu.

62. dakikada Mbappe, Paris St Germain adına topu ağlara gönderen isim oldu. Maçta skor 5-1