Mutlu Özil, sosyal medya hesabından ''Elhamdulillah 10'' yazıp Fenerbahçe logosunu paylaştı.

Mesut Özil'in de bu paylaşımı beğenmesi Sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Mesut Özil ve Arsenal, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardı. Özil'in hafta sonu İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'ye imza atabilceği ifade edilmişti.

Emre Belözoğlu: Mesut her zamankinden daha yakın

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli futbol takımının transfer gündeminde bulunan Mesut Özil'le anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

"Mesut'un kulübüyle görüşme süreci bittikten sonra biz kendi aramızda görüşmeleri yapacağız. Mesut, kendi kulübüyle istediğimiz şartlarda anlaşırsa bu seneki limitlerimizde bir yükü olmayacak."

Mesut Özil: Türkiye'de sadece Fenerbahçe'ye giderim

Sosyal medya hesabından hayranlarının sorularını cevaplayan Mesut Özil, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı.

"Futbolu bırakmadan önce oynamak istediğim iki ülke var. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye. Eğer Türkiye olursa, sadece Fenerbahçe'ye giderim."