Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Mesut Özil'den İstanbul paylaşımı
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Mesut Özil, sosyal medya hesabından Sultanahmet Camii görselli cuma paylaşımında bulundu.
Adı Fenerbahçe ile anılan ve transferinde hareketli günler yaşanan Mesut Özil'den sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'ndan eski bir fotoğrafını paylaşan yıldız futbolcu, bugün de İstanbul'da bulunan Sultanahmet Camii lokasyonuyla bir cuma paylaşımı yaptı. Mesut'un bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük beğeni topladı.
Mesut Özil, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Gazali'nin, "En mutlu insanların Allah sevgisinde en güçlü olanlar olduğunu bilin" mesajına da yer verdi.
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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