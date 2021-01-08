Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Mensah'ın tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandı.