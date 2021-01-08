Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bernard Mensah'tan Beşiktaş'a kötü haber
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş, Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Çaykur Rizespor ile oynanan müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah'ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Mensah'ın tedavisine sağlık ekipleri tarafından başlandı.
Bernard Mensah’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/B53vZIHMru— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 8, 2021
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