Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren sarı-siyahlılar, bu sezon aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.

Sezona deplasmanda Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilerek başlayan Malatya ekibi, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 kaybederken, ilk galibiyetini iç sahada 1-0'lık skorla Fraport TAV Antalyaspor önünde 4. haftada alabildi.

Ligin 8. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikten sonra çıkış yakalayan Malatya ekibi, ardından oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Yeni Malatyaspor, ligin 14. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile (1-1) berabere kaldıktan sonra çıktığı maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a (3-1), MKE Ankaragücü'ne (3-1) yenilirken, Demir Grup Sivasspor ile (2-2) berabere kaldı.

Oynadığı son 4 maçta 3 puan sevinci yaşayamayan sarı-siyahlılar, bu hafta deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçından puanlarla dönerek tekrar çıkış yakalamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyet, 6 da beraberlikle 21 puan toplayabildi.

Deplasman karnesi zayıf

Yeni Malatyaspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçta sadece Fenerbahçe karşısında 3 puan sevinci yaşadı.

Malatya ekibi, söz konusu müsabakalarda İttifak Holding Konyaspor (1-1), Gaziantep FK (2-2) ve Aytemiz Alanyaspor (1-1) ile berabere kalıp, Fatih Karagümrük'e 3-0, Trabzonspor'a 3-1, Beşiktaş'a 1-0 ve MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildi.

Sarı-siyahlılar bu sezon topladığı 21 puanın 6'sını deplasmanda kazandı.