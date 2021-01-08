Hazırlıklarını Trabzon TOHM'da tamamlayan milli takım, yarın hava yoluyla Sırbistan'a hareket edecek.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Olimpik Kadın Boks Milli Takımı'nın yeni yılın ilk turnuvasına çıkacağını belirterek, "Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu tarz turnuvalara katılmak sporcularımızın son durumlarını görmek, eksiklerini gidermek için çok önemli. Sırbistan'dan madalyalarla dönmek istiyoruz” dedi.

Sombor'da 11-16 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada mücadele edecek milli boksörler: Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Hatice Akbaş (57 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Tuğçenaz Sürmeneli (57 kilo), Esra Özyol (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo).

