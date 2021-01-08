Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine İsmail Güven, Doğan Can Gölpek ve Emre Kartal'ın yanı sıra genel menajer Seçkin Özdil, sportif direktör Adnan Erkan, futbol akademi koordinatörü Taner Ay katıldı.

"Kulübümüz İsmail Güven ve Doğan Can Gölpek ile 1,5, Emre Kartal ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni transferlerimiz İsmail Güven 20, Doğan Can Gölpek 24, Emre Kartal ise 3 numaralı formayı giyecek."

İttifak Holding Konyaspor’umuzda 3 oyuncuyla sözleşme imzalandı



https://t.co/Knk8smjmIE pic.twitter.com/V1XHF8TTZq — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 8, 2021

Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca forvet arkasında ve her iki kanatta oynayabilen 24 yaşındaki Bytyqi ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda Bytyqi için düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Sportif Direktörü Adnan Erkan da yer aldı.

Büyük Konyaspor Ailesi'ne hoş geldin Zymer Bytyqi! pic.twitter.com/zRrOVwHqdN — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 8, 2021

Bytyq, imza töreninde açıklamada bulundu.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Büyük bir taraftar desteği var. Şimdiden bana ilgi gösteriyorlar. Elimden geleni yapacağım ve kulübe katkı sağlamak istiyorum. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp, ligde hak ettiğimiz yerde olacağız."

Zymer Bytyqi, Konyaspor'da 14 numaralı formayı giyecek.