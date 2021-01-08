Sezon başında kadrosuna hücum hattı için önemli futbolcular dahil eden yeşil beyazlı ekip, geride kalan 16 maçında rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Konya ekibinde bu 23 golün 18'i, 7 yabancı futbolcudan geldi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11 kurgusunda en güvendiği isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncu Artem Kravets, 11 resmi maçta forma giyip, rakip ağlara 7 gol göndererek takımın en skorer ismi oldu.

Sezon başında istikrarlı bir performans ortaya koyan Ukraynalı futbolcu, ligin 10. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kaldı.

Kravets'i, 2'şer golle Levan Shengelia, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Marko Jevtovic ve Erdon Daci takip ederken, Deni Milosevic ise 1 golle takımına katkı sundu.

Atılan diğer 5 golün 4'ünü dün sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilen Uğur Demirok, 1'ini de genç futbolcu Ahmet Karademir kaydetti.

Öte yandan, gol yollarında etkili olması beklenen forvet oyuncusu Sokol Cikalleshi ise 11 maçta oynamasına karşın henüz skor üretemedi.