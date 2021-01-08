Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında takımda forma giyen Igor Duric'in faizleriyle 180 bin euroyu bulan alacağının kalan kısmı ödendi.

Kulübün FIFA ile olan tüm uyuşmazlıkları çözülürken ve yıllardır gündeme gelen puan silme cezası olasılığı da ortadan kalktı.

"FIFA'ya karşı hiçbir borcumuz bugün itibarıyla kalmadı"

Kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, genel kurulda camiaya verdikleri sözleri tutmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Büyükkarcı, Igor Duric'in de borcunu ödediklerini belirtti.

"Artık FIFA'ya karşı hiçbir borcumuz bugün itibarıyla kalmadı. Daha önce puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler yaşayan kulübümüz, bundan böyle bu tip bir tehditle karşılaşmayacak. Camiamıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz."