Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplanacak
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, 23 Ocak Cumartesi günü çevrim içi gerçekleştirilecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu toplantımız 23 Ocak Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında on-line olarak yapılacak ve Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacaktır." denildi.
Etiketler: Fenerbahçe
Son Haberler
- 12:44
- 12:43
- 12:37
- 12:37
- 12:21
Sıradaki Haber
Konyaspor 4 futbolcu transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz