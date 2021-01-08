Akyazı ilçesinde dün meydana gelen kazanın ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Can Öncü ile Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Öncü, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Öte yandan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Öncü kardeşler ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu evinde ağırladığı fotoğrafa yer verdi.

Sofuoğlu'nun "Can Öncü iyi, çok şükür hiçbir sıkıntı yok." notunun yer aldığı paylaşımda, Can Öncü'nün sağ kolunun dirseğe kadar alçıya alındığı görülüyor.

Mehmet Ali K. idaresindeki tır, dün Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüse çarpmış, kazada Can Öncü'nün kolunda kırık ve zedelenmeler oluşmuştu.