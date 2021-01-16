Yoğun kar yağışı altında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Aleksic ve Hakan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı.

İki maçlık galibiyet serisinin ardından iki puan bırakan Medipol Başakşehir, 23 puana ulaştı.

Geçtiğimiz hafta aldığı Gaziantep galibiyetinin moraliyle sahaya çıkan Demir Grup Sivasspor da, bu beraberlikle puanını 23'e çıkardı.

İki takım maç fazlasıyla 10 ve 11. sıralara yerleşirken, Demir Grup Sivasspor averajla rakibinin üstünde kaldı.

Yoğun kar yağışı altında oynanan müsabaka, hakem Alper Ulusoy tarafından üç kez durduruldu. Görevlilerin saha çizgilerinin üzerini temizlemenin ardından hareket kazanan müsabakada her iki takım da futbol oynamakta büyük zorluk yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

11. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Aleksic, ön direğe yerden sert bir top gönderdi. Demba Ba gelişine vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

14. dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aleksic, penaltı noktası üzerindeki Demba Ba'ya yerden pasını attı, Senegalli oyuncunun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL - 38. dakikada Medipol Başkaşehir öne geçti. Sivasspor kalecisi Ali Vural Şaşal'ın topu iki kez eline alması sebebiyle Medipol Başakşehir, rakip ceza sahası içinden çift vuruş kazandı. Deniz'in dokunduğu topa Aleksic sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-0.

GOL - 42. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Medipol Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Rafael'den topu kapan Gradel sol taraftan ön direğe ortasını gönderdi. Hakan Arslan zor pozisyonda topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı. 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Medipol Başakşehir, Sivasspor ceza sahasının dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği topa Ponck kafayı vurdu, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

54. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Fajr'ın sağ kanattan kullandığı kornerde, ön direkte Robin Yalçın topa ayak koydu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sivasspor ceza yayı önünde topla buluşan Demba Ba, Deniz Türüç'ün önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Deniz'in kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, topu yumruklarıyla çeldi. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Alper Ulusoy, Özgür Ertem, İbrahim Bozbey.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Mehmet Topal), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Gulbrandsen), Deniz Türüç (Dk. 90+4 Duarte), Aleksic, Crivelli, Demba Ba (Dk. 85 Giuliano)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir (Dk. 90+5 Cofie), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 70 Kone), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90 Camara), Gradel (Dk. 90 Ninga), Yatabare

Goller: Dk. 38 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Epureanu, Dk. 90+6 Mahmut Tekdemir (yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir), Dk. 33 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)

Rıza Çalımbay: Düşüncemiz buradan puanla ayrılmaktı

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Düşüncemiz buradan puan ya da puanlarla ayrılmaktı. Futbola elverişli olmayan havada ve saha zemininde oynadık. Her şeyden önce iki takımı da tebrik ediyorum. Düşüncemiz buradan puanla ayrılmaktı onu da aldığımız için mutluyuz. İki takımın da futbol oynamasına saha elvermediği için istediğimiz şekilde oynayamadık. Gerçekten mücadeleci, güzel, heyecanlı bir maç oldu. İki takımı da tebrik ediyorum. Futbolla ilgili fazla konuşmaya gerek yok. Başakşehir doldur boşalt oynadı, mecbur oynamak gerekiyordu. Ortada bir maç geçti. Puan aldığımız için mutluyuz. Saha şartları elverseydi daha farklı bir maç olabilirdi."

Çalımbay, transfer çalışmaları hakkında konuştu.

"En az 3-4 oyuncu almamız gerekiyordu. İki bek aldık biri Ahmet Oğuz, biri de Alaaddin, Ümraniyespor'dan. En az 2 oyuncu daha almamız gerekiyor. Şu anda da araştırıyoruz. Yasın bizden ayrıldı. En kısa zamanda kafamızda olan bir iki oyuncuyu almamız gerekiyor, çabuk şekilde."