Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasında hakem Koray Gençerler düdük çalacak.

Ligde üst üste Aytemiz Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ettikten sonra çıktığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yukatel Denizlispor, 14 puanla 20. sırada yer alıyor.

Futbolcularından birinin koronavirüs testi pozitif çıkan Yukatel Denizlispor'da Hugo Rodallega ile Zakarya Bergdich de cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Hatayspor cephesi

Deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Hatay ekibi, Denizli'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele verecek.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-beyazlıların 28 puanı bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Munir karşılaşmada görev yapamayacak.