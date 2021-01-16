Teniste koronavirüs şoku yaşanıyor. Pandemi nedeniyle ana tablo maçlarının başlangıç tarihi 8 Şubat'a ertelenmiş ve eleme maçları da Avustralya dışında oynanmıştı.

Avustralya Açık içinse, bin 200 kişinin ülkeye seyahat etmesine izin verilmişti. Los Angeles ve Abu Dabi kentlerinden Melbörn'e giden uçaklarda koronavirüslü 3 kişi tespit edildi.

Amerika Birleşik Devleri'nden gerçekleşen uçuşta mürettebattan bir kişi, bir oyuncu ve onun arkadaşında Covid-19'a rastlandı.

Abu Dabi uçuşunda ise uçağa binmeden önce negatif olduğu belirtilen bir kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Turnuva organizatörleri, 2 ayrı uçakta toplam 47 oyuncunun, 2 haftalık otel karantinasına alındığını açıkladı. Organizatörler ayrıca, test sonucu pozitif çıkan 3 kişinin de bir sağlık oteline nakledildiğini söyledi.

Los Angeles'tan Melbourne'e gelen uçakta iki kez Avustralya Açık şampiyonluğu yaşayan Belarus Victoria Azarenka'nın yanı sıra ABD'li Sloane Stephens ve Japon Kei Nishikori'nin de bulunduğu basına yansıdı.

8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'ta koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde, tenisçi ve takımlarının, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenleneceği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.