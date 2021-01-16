Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Anadolu Efes, salı akşamı Alba Berlin'i konuk etti. İlk yarıda zorlansa da ikinci devrede vites arttıran Anadolu Efes, sahadan 84-76 galip ayrıldı.

Haftayı Khimki maçı ile noktalayan lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısında ise zorlanmadı. 99-60'lık farklı bir skorla kazanan Ergin Ataman'ın ekibi, 20. maçta 11. galibiyetini aldı.

Sakat olan Tibor Pleiss ve Krunoslav Simon'dan faydalanamayan Anadolu Efes, hafta içi kadrosuna bir de takviye yaptı.

Detroit Pistons'tan ayrılan Bosna Hersekli forvet Dzanan Musa ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Efes, 21. haftada kritik mücadelede Zenit'e konuk olacak.

Fenerbahçe Beko'dan üst üste 5. galibiyet

Fenerbahçe Beko ise son 5 haftada ayağa kalktı. Üst üste galibiyetlerle morallenen sarı lacivertliler, çift maç haftasının ilk ayağında Baskonia'yı konuk etti.

İspanyol ekibini 96-76 deviren Igor Kokoşkov'un ekibi, Cuma akşamı ise Panathinaikos'u ağırladı. Hücumda yine çok etkili olan sarı lacivertli ekip, 100-74'lük skorla üst üste 5. galibiyetini aldı.

Baskonia karşısında 29 asistle kulüp rekoru kıran Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a karşı da 15 üçlük isabetiyle sezonun kendi adına en yüksek rakamına ulaştı.

İlk 8 iddiasını sürdüren sarı lacivertliler, 21. haftada CSKA Moskova'ya konuk olacak.