Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamaya göre, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere COVID-19 testi yapıldı.

İki futbolcu ile bir yardımcı teknik ekip personelinin testi pozitif çıktı.

Böylece kulüpte COVID-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Kurulu Başkanı Türüt, yaptığı açıklamada, "Sporcularımız ve personelimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." dedi.