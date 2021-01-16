Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalyaspor-Trabzonspor maçının hakemi değişti
[Hakem Ali Palabıyık - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını, Erkan Özdamar yerine Ali Palabıyık yönetecek.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında bugün Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasını, hakem Erkan Özdamar'ın yöneteceği açıklanmıştı.
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde karşılaşmanın hakeminin Ali Palabıyık olduğu görüldü.
Etiketler: Antalyaspor Trabzonspor
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