Haber Giriş: 16 Ocak 2021 Cumartesi 13:50Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mesut Özil Arsenal ile fesih için anlaştı
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği yıldız futbolcu Mesut Özil, İngiliz kulübü Arsenal ile sözleşmesinin feshi için Arsenal ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'de transfer gündeminde olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil kulübü Arsenal ile sözleşme feshi için anlaşmaya vardı.
The Athletic'te yer alan habere göre Mesut Özil ve Arsenal, sözleşmenin feshi konusunda anlaşmaya vardığını, Özil'in hafta sonu İstanbul'a geleceği belirtildi.
Etiketler: Premier Lig Fenerbahçe Transfer Haberleri
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