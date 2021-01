Sumudica'nın görevden ayrılması sonrası ilk lig maçına çıkan Gaziantep FK, 31. dakikada Kayserisporlu Kvrzic'in kendi kalesine attığı golle öne geçti.

61. dakikada Kayserispor, Dimitrios Kolovetsios ile beraberliği yakalasa da ev sahibi ekip, 77. dakikada Alexandru Maxim'in penaltı golüyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan konuk Kayserispor ise Gaziantep deplasmanından eli boş döndü ve 16 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

26. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer'in çevirdiği topu, kaleci Doğan elinden kaçırdı. Muhammet Demir'e çarpan top az farkla auta gitti.

GOL - 31. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın ortasında ceza alanı içinde Kvrzic, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0.

37. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Mirallas'ın pasıyla ceza alanında buluşan Maxim, kötü bir vuruş yaptı ve kaleci Doğan Alemdar topu rahatlıkla kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada hızlı gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanında topla buluşan Muhammet Demir, yakın mesafeden kötü bir vuruş yaptı, top kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

GOL - 61. dakikada Hes Kablo Kayserispor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Avramovski'nin kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1.

63. dakikada ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique, topu rakibinden kurtarıp kaleye şut çekti ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

VA İNCELEMESİ - 71. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuz Ceylan, Ackah'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler önce korneri işaret etti ardından VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar inceledi.

PENALTI - 73. dakikada VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 76. dakikada penaltı atışını kullanan Maxim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1.

89. dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Pedro Henrique'nin ceza alanına ortasında İlhan kafayı vurdu, top az farkla auta gitti.

Karşılaşma, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Kalyon

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural, Maxim (Dk. 84 Morais), Mirallas (Dk. 70 Kozulj), Kenan Özer (Dk. 67 Enver Cenk Şahin), Vetrih, Muhammet Demir

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Fernandes (Dk. 46 Campanharo), Pedro Henrique, Avramovski (Dk. 86 Emre Demir), Lennon (Dk. 46 Ackah), Kanga (Dk 83 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 31 Kvrzic (Kendi kalesine), Dk. 76 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 61 Kolovetsios (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 42 Kanga, Dk. 76 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)

Erdal Güneş: Maçın fiziksel anlamda zorluğundan ziyade psikolojik zorluğu vardı

Gaziantep FK'nin antrenörü Erdal Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

[Fotoğraf: DHA]

Güneş, takımın 2 gün önce bir maç oynadığını ve kaybettiğini hatırlattı.

"Maçın fiziksel anlamda zorluğundan ziyade psikolojik zorluğu vardı. 2 gün önce bir maç oynadık ve onu kaybettik. Bu maçla kendimizi psikolojik anlamda toparlamak zorundaydık. Sahada çok çalışma şansımız olmadı ama teori anlamda bireysel konuşmalarla futbolcuları maça hazırladık. Bugün sahada her şeyini veren, maçı çok isteyen 11 aslan vardı ve sonradan giren oyuncularla çok iyi iş yaptıklarını düşünüyorum. Maçtan önce planladığımız her şey gerçekleşti. İyi bir galibiyet aldığımız düşünüyorum. Son 2 hafta kazanmış, hoca değişikliği yapmış bir takım vardı. Planladığımız her şeyi yaptık ve maçı kazandık."

"Ben her göreve hazırım"

Bir gazetecinin "Yeni hoca arayışlarında bir gelişme şimdilik yok, sizin devam etme durumunuz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Güneş, kulübün bir parçası olduğunu dile getirdi.

"Ben bu kulübün, bu ailenin bir bireyiyim. Bu kulübün ileri gitmesi açısından elimden ne geliyorsa ben her göreve hazırım. Benim için burası olur başka yer olur hiç fark etmez. Bu kulübün daha iyi yerlere gitmesi için ben her alanda çalışmaya hazırım."

Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu: Sonuçtan memnun değilim

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Dan Petrescu, mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı.

[Fotoğraf: DHA]

Petruscu, maçta puan veya puanlar almak için geldiklerini ifade etti.

"Sonuçtan memnun değilim. Kaybedince asla memnun olmazsınız. Fakat takımın sahada gösterdiği mücadeleden memnunum. Onları kutlarım. Maçı kazanmak istiyorduk. Yenmek veya berabere kalmak için geldik ama olmadı. Maçın içinde çok şans yakaladık ama bunları değerlendiremedik."