Mesut Özil'in transferi ile ilgili menajerinden açıklama geldi. İngiliz Daily Telegraph'ın haberine göre, Özil'in transferine ilişkin gelişmeler 10 gün içinde belli olacak.

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Özil, haftalık 350 bin sterlin maaş alıyor. Özil ve menajerleri, daha önce kulüpten ayrılmayacaklarını kaydetmişti.

Ancak Ada basınında yer alan haberlerde, sezon başında kadroya alınmamasına rağmen şimdi taliplerinin olması nedeniyle Mesut'un fikrini değiştirdiği iddia edildi.

Özil ile hem Amerikan ligi MLS ekibi DC United'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiği öne sürüldü.

Mesut'un menajeri, futbolcunun henüz herhangi bir kulüp ile nihai anlaşmaya varmadığını ve en iyi seçeneği değerlendirmeye çalıştığını kaydetti.

Fenerbahçe ile adı anılan savunmacı Sokratis'in de Arsenal'dan ayrılmaya yakın isimlerden birisi olduğu ifade edildi.

Mikel Arteta: Özil'in durumu birkaç gün içinde çözülecek

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını söyledi.

"Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceğini önümüzdeki birkaç gün içinde çözülecek. İki tarafın da artık önüne bakması gerek. Eğer ortak bir çözüm noktasında buluşamazsak, Özil 6 ay daha bizimle olacak. Önümüzdeki birkaç gün içinde oturup, bir karar alacağız."