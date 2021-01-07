Son iki maçında Fraport Tav Antalyaspor ile berabere kalan ve İttifak Holding Konyaspor’a 4-3 yenilen sarı kırmızılılarda Fatih Terim revizyona gidecek.

Tecrübeli teknik adam Süper Lig'in 18. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezası biten oyuncularına 11'de şans verecek.

Stoper ikilisi yeniden Donk-Marcao olacak. Terim, savunmadaki bir diğer değişikliği sol bekte yapacak.

Hastalık sürecine kadar etkili performans ortaya koyan Emre Taşdemir, formsuz Saraccihi'den formayı alabilir.

Orta saha kurgusu da değişecek

Taylan Antalyalı'nın önündeki dörtlünün, Babel, Arda Turan, Belhanda ve Oğulcan Çağlayan'dan oluşacak.

Sağ kanatta son haftaların forma oyuncusu Oğulcan Çağlayan'a şans verecek Terim'in en uçtaki tercihi yine Mbaye Diagne olacak.

13 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandıran Senegalli forvet, sarı kırmızılıların bu sezon en çok gol atan futbolcusu oldu.

4 maçlık cezası sona eren Teknik direktör Fatih Terim de Gençlerbirliği mücadelesinde takımın başında sahaya çıkacak.