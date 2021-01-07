Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli motosikletçi Öncü kardeşler kaza geçirdi
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşleri taşıyan minibüse tırın çarpması sonucu Can Öncü yaralandı.
Mehmet Ali K. idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüse çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Can Öncü'nün vücudunda kırıklar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Öncü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öncü kardeşlerin, antrenman yapmak için Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trafik Kazası
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