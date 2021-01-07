Mehmet Ali K. idaresindeki tır, Anadolu Otoyolu Akyazı kavşağında Öncü kardeşlerin bulunduğu Murathan U. yönetimindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Can Öncü'nün vücudunda kırıklar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Öncü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öncü kardeşlerin, antrenman yapmak için Akyazı'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'ne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazayı haber alan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ile milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, hastaneye giderek Öncü kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]