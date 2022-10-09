Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada AEK Larnaca maçının ilk 11'inde görevlendirdiği Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Michy Batshuayi'yi yedek soyundurdu.

Portekizli çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Kahveci, Enner Valencia ve Joao Pedro'yu sahaya sürdü.

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendiren Jesus, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Lincoln Henrique'den oluşturdu.

Bu isimlerin önünde yine İsmail Yüksek'i oynatan tecrübeli teknik adam, orta alanda ise Emre Mor, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'ye şans tanıdı. Jesus, gol yollarındaki tercihlerini ise Enner Valencia ile Joao Pedro'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Diego Rossi, Miha Zajc, Arda Güler, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ise karşılaşmaya yedek başladı.

Ferdi rahatsızlığı nedeniyle kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle kadroda yer almadı. 23 yaşındaki futbolcunun, mide enfeksiyonu sebebiyle kadroya alınmadığı öğrenildi.

Lincoln Henrique sol bekte başladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Fatih Karagümrük'e karşı maça sol bekte başladı.

Kariyerinde daha önce orta saha pozisyonunda görev alan ve hücum ağırlıklı özellikleriyle dikkati çeken 23 yaşındaki oyuncu, Jesus'un 3'lü sisteminde daha önce sol kanat olarak görev yapmıştı.

Ezgjan Alioski'nin kadroda olmasına rağmen Jesus, bu pozisyonda tercihini genç oyuncudan yana kullandı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 5 futbolcusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Luan Peres, Joshua King ve Willian Arao'nun yanı sıra mide enfeksiyonu sebebiyle Ferdi Kadıoğlu zorlu mücadelede kadroda yer almadı.

Tribünler yine doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, bu sezon tüm iç saha maçlarında olduğu gibi takımını yine yalnız bırakmadı.

Maçtan saatler öncesinde stat çevresinde toplanan sarı-lacivertli futbolseverler, karşılaşma öncesinde futbolcularına destek oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ülker Stadı'nda kendileri için ayrılmış bölümlerin tamamına yakınını doldurdu.