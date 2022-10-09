Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

11 dakikada 3 penaltı çıktı. Fenerbahçe'de Enner Valencia hattrick yaptı. Bir çok gol pozisyonunun olduğu 9 gollük mücadeleyi Fenerbahçe 90+5'te kazandı.

Karşılaşmaya baskılı bir şekilde başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle öne geçti.

Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin 16. dakikadaki golüyle beraberliği yakalarken, 24. dakikada Jean Kouassi'nin golüyle öne geçti.

Golün şokunu çabuk atlatan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Enner Valencia'nın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarının kalan bölümünde baskı kursa da gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıya iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Sarı-lacivertliler, 62. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı.

VavaCars Fatih Karagümrük, 66. dakikada bu kez Borini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, yine Enner Valencia'nın 73. dakikada attığı penaltı golüyle tekrar öne geçti.

[Fotoğraf: AA]

Maçı bırakmayan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den kiralık oyuncusu Burak Kapacak'ın 83. dakikadaki golüyle yeniden eşitliği sağladı.

Kalan kısa sürede baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirdi ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 8. haftasında derbide Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü beş golle geçerek ligde 5. galibiyetini elde etti. sarı lacivetliler puanını 17'ye yükseltti.

Ligde galibiyet hasretini beş maça çıkartan teknik direktör Andrea Pirlo yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük 6 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Valencia'dan hat trick

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu santrforu Enner Valencia, gollerine devam etti.

Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan ve 3 maç üst üste 2'şer gol atmayı başaran tecrübeli forvet, Konyaspor deplasmanında oyundan atılarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Kayserispor'a karşı cezası nedeniyle oynayamayan Valencia, Alanyaspor maçıyla gollerine devam etti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş maçında rakip fileleri havalandırmayı başaramayan 32 yaşındaki oyuncu, Karagümrük karşısında ise hat trick yapmayı başardı.

Valencia, attığı gollerle ligdeki gol sayısını 7 maç sonunda 10'a çıkardı.

Batshuayi, ligde siftah yaptı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayla ligdeki ilk golünü kaydetti.

Transfer sezonunun son günlerinde kadroya katılan tecrübeli oyuncu, takımının Avrupa oynadığı maçlarda 2 gol atmayı başarmıştı.

Fenerbahçe ile ligde 3 maçta da sonradan oyuna giren Batshuayi, ilk golünü Fatih Karagümrük karşısında attı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Crespo'nun skor katkısı dikkati çekti

Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, ligde 2. golünü kaydetti.

Sarı-lacivertli takıma geçen sezon katılan ve performansıyla büyük beğeni toplayan 26 yaşındaki oyuncu, 9. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı.

Bu sezon ligde dördü ilk 11'de olmak üzere 5. maçına çıkan Crespo, ilk golünü Alanyaspor'a karşı bulmuştu.

Ligde 3 maç sonra gol yedi

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3 maç sonra kalesini gole kapatamadı.

Ligde Konyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildikten sonra sırasıyla içerde Kayserispor ve Alanyaspor ile deplasmanda Beşiktaş'a karşı gol yemeyen Fenerbahçe, 3 maç aranın ardından Karagümrük karşısında kalesinde 4 gol birden gördü.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon kalesinde ilk defa bir resmi maçta 4 gol gördü.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Penaltı, VAR'la geldi

Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında kazandığı ikinci penaltı vuruşu VAR incelemesi sonucunda geldi.

Müsabakanın 68. dakikasında Enner Valencia'nın şutunda top ceza sahası içinde Fatih Karagümrük savunmasında Nicholas'ın eline çarptı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirse de VAR hakemi tarafından pozisyonu izlemesi için çağrıldı.

Pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, 71. dakikada penaltı noktasını gösterdi. 73. dakikada penaltı atışı için tekrar topun başına geçen Enner Valencia, kendisinin üçüncü, takımının 4. golüne imza attı.

Serdar Dursun ligde 4 maç sonra

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, ligde 4 maç sonra oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA listesine bildirmediği tecrübeli forvet, 1 ayı aşkın bir sürenin ardından tekrar formasına kavuştu.

Serdar, son olarak ligde 1-0 kaybettikleri Konyaspor deplasmanında 29 Ağustos'ta forma giymişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 9. dakikada sarı-lacivertlilerin ilk golü geldi. İsmail Yüksek'in topuk pasında topla buluşan Crespo, topla ceza sahası önüne kadar gelerek sert bir şut çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

11. dakikada bu kez konuk ekip atak geliştirdi. Caner Erkin'in sol kanattan ortaladığı topa ön direkte bulunan Borini kafayla vurdu. Top yandan dışarıya gitti.

GOL - 16. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanatta rakibinden sıyrılan Colley'in ceza sahası içine doğru yerden kestiği pasta topu iyi kontrol eden Borini, defans oyuncusunu çalımlayarak geçti ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara yöneldi. 1-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 24. dakikada konuk ekip bulduğu golle öne geçti. Ceza sahası önünde rakibini çalımlayarak dönen Borini'nin ara pasında sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Kouassi'nin çektiği şutta top ağlara yuvarlandı. 1-2

GOL - 28. dakikada Fenerbahçe'nin beraberlik golü geldi. Lincoln Henrique'nin sol çizgiden rakibini çalımlayarak içeriye ortaladığı topa Valencia iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa şutunda top ağlarla buluştu. 2-2

45. dakikada sağ çizgiden arka direğe ortalayan İrfan Can Kahveci'nin havadan gelen topuna iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - Fenerbahçe ikinci yarının 60. dakikasında penaltı kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası önünde Crespo'ya gönderdiği pasında top Caner Erkin'in eline çarptı ve hakem penaltı kararı verdi.

GOL - 62. dakikada sarı-lacivertliler penaltı golüyle öne geçti. Valencia'nın penaltı vuruşunda top sağ kale direği üstünden ağlarla buluştu: 3-2

PENALTI - 64. dakikada bu kez konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahası önündeki Kouassi'nin ara pasına koşan Borini'nin topuna Altay yatarak müdahale etmek istedi. Elle müdahale sonrası Borini'nin yere düşmesi üzerine hakem penaltı kararı verdi.

GOL - 66. dakikada Borini'nin penaltı vuruşunda top kalenin sağ tarafından ağlara yöneldi ve konuk ekip beraberliği yakaladı: 3-3

PENALTI - 71. dakikada Fenerbahçe yine penaltı kazandı. Ceza sahası önünde şutunu çeken Valencia'nın topunu Nicholas eliyle kesti. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltıya hükmetti.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 73. dakikada Valencia, ilk penaltı vuruşunu yaptığı gibi aynı sağ köşeye gönderdiği topla takımını öne geçirdi: 4-3

GOL - 83. dakikada Karagümrük bir kez daha beraberliği yakaladı. Sol kanattan kullanılan taç atışında Caner Ergin topu ceza sahasına gönderdi. Caulker'in kafayla yükselttiği top Szalai'den sekip arka direğe yöneldi. Burada bekleyen Burak Kapacak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-4

90+2. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Rossi'nin şutunda topu kaleci zorlukla kontrol etti.

GOL - 90+5. dakikada ev sahibi ekip bulduğu golle bir kez daha öne geçti. Szlai'nin kendi yarı alanından ileriye doğru havadan yönlendirdiği topu, ceza sahası içinde bekleyen Batshuayi, sağ ayağıyla iyi kontrol edip soluna aldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti: 5-4

Karşılaşma, sarı-lacivertli ekibin 5-4 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Ülker

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Bora Özkara

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Lincoln Henrique (Dk. 76 Alioski), İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can Kahveci (Dk. 88 Serdar Dursun) , Emre Mor (Dk. 76 Rossi), Valencia (Dk. 90+10 Serdar Aziz), Pedro (Dk. 88 Batshuayi)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun (Dk. 73 Caulker), Biraschi, Dresevic, Caner Erkin, Ozdoev (Dk. 52 Nicholas), Jimmy Durmaz, Shukurov (Dk. 82 Diagne), Kouassi, Borini, Colley (Dk. 73 Burak Kapacak)

Goller: Dk. 9 Crespo, Dk. 28, Dk. 62 ve Dk. 73 (Penaltıdan) Valencia , Dk. 90+5 Batshuayi (Fenerbahçe), Dk. 16 ve Dk. 66 (Penaltıdan) Borini, Dk. 24 Kouassi, Dk. 83 Burak Kapacak (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 27 Salih Dursun, Dk. 58 Shukurov Dk. 71 Nicholas, Dk. 71 Pirlo (Teknik Direktör), Dk. 79 Borini (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 55 Crespo (Fenerbahçe)