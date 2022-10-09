Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Adem Asil halka aletinde altın madalya kazandı
[Fotograf: AA]
Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde altın madalya kazandı.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.
Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.
İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi oldu
Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.
Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.
Etiketler: Cimnastik
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