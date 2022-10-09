Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı.

Halka aletindeki performansıyla jüriden 15 bin puan toplayarak ilk sıraya yerleşen milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalyanın sahibi oldu.

İbrahim Çolak bronz madalyanın sahibi oldu

Yarışmada Tayvan'dan Guan-Yi Lin 14 bin 500 puanla gümüş, milli sporcu İbrahim Çolak da 14 bin 400 puanla bronz madalya elde etti.

Organizasyonda final müsabakaları devam ediyor.