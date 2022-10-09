Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Monaco Montpellier'i iki golle geçti
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin 10. haftasında oynanan maçta Monaco, deplasmanda Montpellier'i 2-0 yendi.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda bu hafta sahasında ağırlayacağı Fransız temsilcisi Monaco, haftayı galibiyetle kapadı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Breel Embolo ve 80. dakikada Myron Boadu kaydetti.
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