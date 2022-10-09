A Milli Takımın TFF'deki sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından konuştu.

Altıntop, güzel bir kura çektiklerini ancak oynamadan ve hedeflere ulaşmadan kurayı değerlendirmenin mantıklı olmayacağını belirtti.

"Koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, istediğimiz oyunu bütün maçlara yaymamız çok önemli. Buradaki hedef ilk iki sırada yer alarak doğrudan finallere gitmek. Turnuvanın Almanya'da olması bizim için önemli çünkü burada milyonlarca Türk yaşıyor. Umarım milli takımımızla biz de yerimizi alırız."

Altıntop, D Grubu'nda milli takımın rakiplerini değerlendirdi.

"Favori Hırvatistan. Galler, Euro 2020'de yenildiğimiz bir takım. Letonya, son yıllarda bizi yormuş bir takım. Özellikle son iki maçın üzüntüsü bizi inanılmaz şaşırttı. Ayağa kalkmayı biliyor muyuz, sorumluluk almayı biliyor muyuz? Bunları göreceğiz."

Altıntop, kura çekimi sırasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile görüş alış verişinde bulunduklarını aktardı.

"B ve C Grubu'na girmek istemediğimizi birbirimize söyledik. Bazen olumsuz görünen şeyler olumlu oluyor. Biz sakinliğimizi, çalışkanlığımızı, istişarelerimizi, özellikle paylaşımcı olmayı bırakmamamız gerekir. Türkiye'miz her şeyin en güzelini hak ediyor."

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları karşılaşmasından sonra yaptığı açıklamalar hakkında @trtspor'a konuştu.



"Üzücü ve şaşırtıcı bir gündü" pic.twitter.com/VZLFNIMxet — TRT Spor (@trtspor) October 9, 2022

"Umarım 2008'den daha güzel bir hikaye yazarız"

Altıntop, Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğuna dikkat çekti.

"Milli takım bütün bu tutkuyu, camiaları bir araya getiren yer. Buna sahip çıkmak lazım. Umarım bu güçle Avrupa Şampiyonası'na katılırız ve sadece katılmakla kalmayız, 2008'den daha güzel bir hikaye yazarız. Türk halkı bunu hak ediyor. Biz bunun sorumluluğunun farkındayız."

Altıntop, şampiyonanın Almanya'da düzenlenmesinin kendisi için neler ifade ettiği sorusuna yanıt verdi.

"2006'da Dünya Kupası'na katılamamıştık. O günkü gözyaşlarım, o günkü üzüntüm Almanya, şampiyona dendiği zaman gözümün önüne geliyor. Oyuncu olarak belki bunu başaramadık ama milli takımın parçası olarak, yöneticisi olarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Ona göre de hocamızı ve arkadaşlarımızı hazırlayacağız."

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop kura çekimi sonrası @trtspor'a özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/Ks2IwpAMdx — TRT Spor (@trtspor) October 9, 2022

"Teknik direktörün pozisyonu her zaman sorgulanır"

Altıntop, Teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili tartışmalara değindi.

"Ben 1999 yılından bu yana milli takımda görev yapıyorum. Genç takımdan A Takım'a çıktım, şimdi de masada yardımcı olmaya çalışıyorum milli takıma. A Milli Takım'ın yükü, özellikle teknik direktörün pozisyonu her zaman sorgulanır, sorgulanması da gerekir. Beklenti büyük. Beni ve arkadaşlarımı bu çok fazla üzmüyor. Futbolcularımızı iyi hazırladık mı, maça o şekilde çıktık mı, bizim için önemli olan o. Futbolda sonucun garantisi yok. En iyi oynadığınız maçta yenilebiliyorsunuz, en kötü maçta kazanabiliyorsunuz. Biz hedefleri yüksek olan, Türk halkının en iyisine layık olduğunu bilen kişileriz. Motivasyonumuz yüksek, umutluyuz. Hep birlikte hareket ederek başaracağımıza inanıyorum."

Kadroda değişiklik olacak mı?

Altıntop, kadroda büyük değişiklikler olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

"Buna hoca karar verecektir. Son iki maç çok üzdü bizi. Zeki insanların en büyük artısı böyle olumsuz olaylardan da olumlu şeyler çıkarması. Bizim olumlu şeyler çıkardığımızdan emin olabilirsiniz. Bunun da gelecek kararlarda bir rolü olacaktır."

Altıntop, kura çekimi öncesinde İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ve Luis Figo ile görüşmelerinin hatırlatılması üzerine konuştu.

"Bu arkadaşlarla yıl içinde çok bir araya geliyoruz. Telefonda görüşüyoruz. Eskileri de anıyoruz. Mancini'ye kurada başarılar diledik. İki gün İstanbul'da olduğunu paylaştı, ‘ben değildim’ dedim. Küçük bir sohbet oldu. Figo’nun UEFA'daki görevi nedeniyle üzerinde bir baskı yok. Daha çok insanları eğlendirme, gergin ortamda da biraz yumuşatma görevi varmış gibi. Birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz."