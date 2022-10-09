Hatayspor, Yeni Hatay Stadı'nda Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Atakaş Hatayspor, ikinci galibiyetini elde etti. Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz attı.

Bordo beyazlılar, Volkan Demirel'in takımın başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak 7 puana yükseldi.

Ligdeki galibiyet hasretini 3 maça çıkartan Corendon Alanyaspor ise 9 puanda kaldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Kaan Kanak'ın savunma arkasına yaptığı uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin vuruşunda top auta çıktı.

22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

33. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Kerim Alıcı'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada sol kanattan Kaan Kanak'ın yaptığı ortada arka direkte topla buluşan El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Kerim Alıcı'nın pasında ceza sahası sol çaprazında Kaan Kanak'ın topun gelişine sert şutu kaleci Runarsson'dan döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

51. dakikada Hatayspor'un sol kanatta geliştirdiği atakta Lobjanidze'nin ceza sahası içinde çektiği sert şutu savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Onur Ergün'ün vuruşunda top direkten döndü.

60. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada kale önünde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top kaleci Runarsson'da kaldı.

GOL - 72. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası dışından Varga'nın ortasında kale önünde Burak Öksüz'ün röveşata vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0.

79. dakikada Hatayspor savunmasının ceza alanı içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulunan Efecan Karaca'nın sert şutunu kaleci Erce Kardeşler son anda kornere çeldi.

90. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Hatayspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mahgoub'un vuruşunda kaleci Erce Kardeşler, gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Sönmez, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Dk. 59 Kamil Ahmet Çörekçi), Vranjes, Burak Öksüz, Kaan Kanak, Onur Ergün, Aabid (Dk. 86 Musa Çağıran), Boudjemaa, Lobjanidze (Dk. 86 Sam Adekugbe), El Kaabi (Dk. 86 Ze Luis), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 69 Kevin Varga).

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Balkovec, Doumbia, Fatih Aksoy (Dk. 77 Joher Rassoul), Furkan Bayır, Umut Güneş (Dk. 78 Famara Diedhiou), Efkan Bekiroğlu (Dk. 65 Arnaud Lusamba), Mahgoub, Efecan Karaca, Candeias (Dk. 54 Oğuz Aydın).

Sarı kart: Dk. 41 Boudjemaa, Dk. 88 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor), Dk. 81 Efecan Karaca, Dk. 82 Jure Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Gol: Dk. 72 Burak Öksüz (Atakaş Hatayspor)

Volkan Demirel: Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz

[Fotoğraf: AA]

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu rakibin istediği gibi oynamasına izin verdiklerini ifade etti.

"ikinci yarıdaki başlangıcımız ve golü bulana kadarki oyunumuz zaten planın ikinci hedefiydi. Bu hedefimize de ulaştık. Sonra da maçı korumak adına takımın geri yaslanması da tamamen maçı kazanma duygusuyla oldu. Planladığımız, uyguladığımız, analizlere göre yorumladığımız, kafamızda oynadığımız maçı açıkçası aynısını sahada oynayarak kazanmasını bildik. Sivas maçında da söyledim, kazanmak için ne gerekiyorsa ona uygun bir mücadele gösterecektik. Bugün de kazanan taraf biz olduk. O yüzden mutluyuz."

Felipe Sanchez Mateos: Oyuncularımız öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi

Corendon Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatay deplasmanından memnun olmadıkları bir skorla geri döneceklerini söyledi.

Mateos, eksikliklerinin sadece skor olduğunun altını çizdi.

"Oyuncularımız biraz daha agresif, akıcı, efektif ve öz güvenli olabilselerdi farklı bir sonuç ortaya çıkabilirdi. Tabii ki rakibimiz de iyi savunma yaptı. Hata yapmamızı bekledi. Yapacağımız hatalardan golü bulmaya çalıştı. Her ne kadar akan oyunda bu gerçekleşmese de maalesef bir duran toptan golü yedik."